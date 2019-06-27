الطاقة وزيارة أكتوبر أهم ملفات لقاء محمد بن سلمان وبوتين

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشف الكرملين عن لقاء يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين، والتي تنطلق غدًا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية.

ملفات النفط

وقال مسؤول في الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وتأتي أهمية هذا اللقاء لكونه يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغيرها من كبار منتجي النفط، بما في ذلك روسيا، في فيينا لمناقشة مستقبل اتفاقية خفض إنتاج النفط العالمية، والتي تنتهي في يونيو.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك موافقة من جانب كل من المملكة والعراق والإمارات، وهي الدول الأكبر في الأوبك، على تمديد اتفاقية النفط المعروفة عالميًا باسم أوبك + خلال الفترة المقبلة.

زيارة بوتين للمملكة

وقال مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، إن بوتين والأمير محمد بن سلمان سيناقشان زيارة الزعيم الروسي إلى المملكة في أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التي تجمع الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تكون سببًا رئيسيًا في المزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي.

ورأت شبكة بلومبيرغ الأمريكية أنه “على الرغم من كون روسيا قد لا ترى أن تمديد الاتفاق في صالحها تمامًا، فإن بوتين قد يرغب في توطيد علاقته بولي العهد عن طريق الموافقة على التمديد”.