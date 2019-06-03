الطفل الباكي.. بالون يسخر من ترامب بلندن

المواطن - متابعة

استبق مجموعة من البريطانيين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، بتنظيم فعالية ساخرة وذلك بإطلاق بالون باسم ”الرضيع ترامب” على شكل طفل رضيع يبكي.

وعن التفاصيل، أوضح الفريق المنظم لفعالية البالون، أنه سيحلق قرب مواقع من المقرر وجود ”ترامب” فيها؛ وذلك خلال الزيارة، حيث يبلغ ارتفاع البالون 6 أمتار ويصور ترامب على أنه طفل غاضب يرتدي حفاضة.

وأضاف: ”سيبذل ترامب ما في وسعه خلال الزيارة للابتعاد عن العامة خلال الزيارة، لكن الطفل المحلِّق سيوصل رسالةً تضامن واضحة جدا للذين تأثروا بسياساته الخسيسة”، حسب قولهم.

ويستعد ترامب وزوجته ميلانيا لزيارة بريطانيا في الفترة بين الثالث والخامس من يونيو، وسيتخلل الزيارة ترتيبات فخمة منها إقامة مأدبة سخية في قصر بكنجهام.