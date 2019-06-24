الطفل وائل يعلق على أجمل سيلفي مع الأمير محمد بن سلمان في كورنيش جدة

المواطن - جدة

حقق الطفل وائل عبدالله من جدة حلم حياته بالتقاط صورة سيلفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كورنيش جدة.

ونشر الطفل صورًا له مع ولي العهد معلقًا عليها بالقول: “أخيرًا تحقق حلمي وأخذت أجمل سيلفي بحيااااتي”.

وبمنتهى التواضع، لبّى ولي العهد رغبة الطفل في التقاط صورة معه بعدما لاحظ الطفلُ وجود ولي العهد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم كورنيش جدة.

وكان ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد تناولا طعام الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنبًا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب.