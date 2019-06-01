العدالة يستنجد بـ هيئة الرياضة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في تحقيق إنجاز غير مسبوق؛ بالصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 رفقة ناديي أبها وضمك من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وخلال حوار تلفزيوني تحدث عبدالعزيز المضحي، رئيس مجلس إدارة نادي العدالة، عن الظروف الصعبة والتي مرّ بها فريقه حيث قال: إعانة الاحتراف لم تكن تسدد رواتب المحترفين، وعلى وقت “أحمد عيد” كان اتحاد القدم يمنحنا 3 مليون، والآن أصبح مليون و600 ألف فقط.

وأضاف عبدالعزيز المضحي: أشكر الجميع، واتحاد القدم بحاجة لإعادة تقييم للموارد المالية للأندية، والصاعدين الجدد بحاجة لمبالغ مالية للتعاقد مع محترفين وإقامة المعسكرات.

وكان الإعلامي خالد الشنيف مقدم برنامج كورة طالب هيئة الرياضة بدعم نادي العدالة قائلًا: نتمنى وقفة جادة جدًّا من الهيئة العامة للرياضة.

العدالة ينتظر دعم هيئة الرياضة:

ويأمل نادي العدالة في أن يحصل على الدعم المالي المناسب من الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة، وذلك لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى العمل على تطوير المنشآت الرياضية في النادي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أودعت 64 مليون ريال في حسابات أندية الدرجتين الأولى والثانية بمقدار مليوني ريال لكل نادٍ في الدرجة الأولى، ومليون ريال لكل نادٍ في الدرجة الثانية.

برنامج "كورة" يستعرض صور منشأة نادي #العدالة وملعب الفريق الذي سيلعب في دوري المحترفين الموسم المقبل ، و #خالد_الشنيف يُعلق:

"نتمنى وقفة جادة جدًا من الهيئة العامة للرياضة"#كورة_روتانا @aladalahclub pic.twitter.com/U4mhH8jaJZ — برنامج كورة (@korarotana) June 1, 2019