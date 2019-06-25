العدالة يُرمم دفاعه بالجزائري القيشي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة عن تعاقده مع المدافع الجزائري علي عبدالعزيز القيشي؛ لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وتألق المدافع الجزائري القيشي صاحب الـ29 عامًا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مستقبل قابس التونسي، وجذب أنظار العديد من الأندية العربية، قبل أن ينجح العدالة في ضمه رسميًّا.

ويسعى مجلس إدارة نادي العدالة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

وكان نادي العدالة قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع أحمد الناظري لتعزيز خطه وسط الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.