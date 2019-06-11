العراق يرفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف

المواطن - متابعة

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الثلاثاء إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في يوليو تموز بمقدار 0.50 دولار إلى 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.

وأضافت في بيان أن سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند خصم 0.70 دولار للبرميل من متوسط أسعار عمان/دبي المعروض.

أما سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية في يوليو تموز تحدد عند 1.50 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، بانخفاض عن الشهر السابق في حين زاد سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة إلى 0.55 دولار فوق أرجوس.

وبالنسبة لأوروبا، نزل سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يوليو تموز بواقع 0.60 دولار للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 2.30 دولار للبرميل، وارتفع سعر البيع الرسمي لخام كركوك لذات الشهر إلى 1.10 دولار دون برنت.