العشاب ينسحب.. وقائمتين يتنافسون على إدارة الرائد اليوم

المواطن - مروة نبيل

قرر المرشح على رئاسة نادي الرائد منصور العشاب الانسحاب رسميًا من سباق الانتخابات، قبل ساعات من الاقتراع الذي سيُقام داخل مقر النادي في بريدة، مساء اليوم السبت.

وكانت تضم قائمة منصور العشاب المرشح على رئاسة نادي الرائد خلال الأربع أعوام المقبلة كل من، عبدالله السبيعي نائبًا للرئيس، وفي العضوية؛ عبدالله المشيطي، صالح العشاب وأمين الدبيخي.

العشاب ينسحب

ووجه العشاب رسالة إلى جماهير نادي الرائد، وقال: “كما تعلمون تقدمت كمرشح لرئاسة نادي الرائد محب لهذا الكيان ورغبة في خدمته إلى جانب كافة الزملاء في مجلس الإدارة، وبدوري أقدم جزيل الشكر لمن دعمني وشجعني من رجالات الرائد الذين اتصلوا بي متضامنين داعمين لهذه الرغبة”.

وتابع قائلًا: “وإيماناً بأهمية تاريخ نادي الرائد، وتأكيداً على تجسيد صورة التلاحم الرائدي، ونزولاً عند مصلحة مستقبل الكيان ، نعلن انسحاب إدارتنا من سباق الترشح لرئاسة النادي، تكريساً للغة اللحمة الرائدية مشفوعة بالمساندة المفتوحة والدعم الدائم لكل ما يحقق مصلحة كياننا الكبير”.

دعم المرشح الجديد

وأضاف العشاب حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كما أعلن تأييدي ودعمي الكامل للإدارة المرشحة القادمة فنحن لم نتنافس إلا من أجل خدمة الكيان الرائدي وإسعاد جماهيره الوفية”.

واختتم تغريداته قائلًا: “وختاماً .. أدعوا جميع محبي نادي الرائد بدون استثناء إلى الالتفاف الجماعي كما هي عادتكم ، والعمل يداً واحدة مع المرشح الجديد الذي سيتم إعلانه في الانتخابات ، ليتحقق الأمل الذي نصبوا له جميعاً بإذن الله”.

المطوع والتويجري يتنافسان

ويتنافس على إدارة الرائد قائمتين، الأولى تضم فهد المطوع رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ علي السندي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، عبدالعزيز الرشود، عبدالله المشيطي وسليمان التويجري.

وضمت القائمة الثانية، يوسف التويجري رئيسًا، خالد بن عبدالله بن عبدالمحسن السيف نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ عبدالسلام القفاري، عبدالله البريدي، عبدالله العشاب ومحمد العياضي.