العصيان المدني يشل شوارع السودان وارتكازات عسكرية لقوات الدعم السريع

المواطن - متابعة

أغلقت العديد من المحلات التجارية أبوابها في المنطقة التجارية بوسط العاصمة السودانية الخرطوم وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها، في حين تحركت أعداد قليلة من المركبات الخاصة مع دخول العصيان المدني الذي دعت إليه قوى المعارضة حيز التنفيذ.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري الحاكم إلى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.

وتمركزت قوات الدعم السريع في عدد من الشوارع فيما قام المتظاهرون بإقامة حواجز في عدد من الشوارع لمنع حركة المرور القليلة أصلًا من السير فيها.

ونقلت مصادر إعلامية دولية عن قوى المعارضة قولهم إن العاملين في مطار الخرطوم شاركوا في العصيان المدني.

من جهة أخرى أكد زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، الأحد، أن التصعيد المتبادل بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي سيضرّ بالبلاد.

وقال المهدي إن التصعيد المتبادل سيضرَ بالبلاد، ونعمل على احتوائه”، مضيفًا: “نعمل على ضبط الإضراب والعصيان بصورة تتماشى احتواء التصعيدات”.