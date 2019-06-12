العقوبات الأوروبية تقلق مانشستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

لازال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يواجه خطر الاستبعاد من المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مانشستر سيتي قد يتلقى ضربة قاصمة في الأسابيع المقبلة، حيث لا يزال يواجه احتمالية الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، بسبب مخالفته لقوانين اللعب المالي النظيف.

وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي تحرك مؤخرًا؛ وقدم طعنًا لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بشأن الاتهامات المؤجه إليه، إلا أن السيتيزن لم يؤمن موقفه من تلقي عقوبات صارمة.

وأشار مصدر من المحكمة الرياضية الدولية، في تصريحات لـ”ذا صن”، إلى أن طعن مانشستر سيتي ليس له أي تأثير فيما يتعلق بإيقاف تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتابعت الصحيفة البريطانية: “هذا يعني أن القضاة الخمسة في هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لديهم الحق في فرض عقوبات ضد مانشستر سيتي على النحو الذي يرونه مناسبًا”.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قد فتح تحقيقًا في شهر مارس الماضي، بعد ما ذكرته مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن إدارة مانشستر سيتي ضخمت اتفاقات الرعاية، للتماشي مع متطلبات اللعب المالي النظيف.