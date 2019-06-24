العقيد المالكي: إيران زوّدت الحوثيين بأسلحة نوعية لاستهداف المملكة

المواطن - الرياض

أكّد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن التحالف عازم على تدمير قدرات التسليح للميليشيات الحوثية برًا وبحرًا وجوًا لمنعه من شنّ أية هجمات عدائية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي له اليوم أن الميليشيات الحوثية تتلقّى أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب لافتًا إلى اعتراض التحالف طائرات مسيرة داخل اليمن أطلقتها الميليشيات الحوثية.

وأشار متحدث التحالف إلى أن الأعمال العدائية الحوثية تُقوض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة موضحًا أن الميليشيات الحوثية تتعمّد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وكشف المالكي عن جنسية بعض جنسيات المصابين في هجوم مطار أبها الإرهابي من بينهم أطفال ونساء.

وكانت صحة عسير أفادت أنه نتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية، رحمه الله، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.