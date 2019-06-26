العمل تطلق برنامج رائد لتأهيل الشباب ذوي التوحد

المواطن - الرياض

في سعيها لتحقيق رؤية 2030.. أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج (رائد) لتمكين الشباب ذوي التوحد، ويندرج هذا البرنامج ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني، ويهدف لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وتسعى الوزارة لتذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم، إضافة لخلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة.

وستطلق خدمة برنامج رائد لأول مرة من خلال رابط تسجيل يتم فيه تعبئة البيانات المطلوبة للشباب ذوي التوحد الراغبين في التسجيل، وسيتم إرسال رسالة نصية للمسجل في حال استكمال المعلومات للالتحاق بالبرنامج التدريبي، علمًا أنه سيتم تدريب الملتحقين بالبرنامج من الشباب ذوي التوحد من خلال ورش مهنية لمدة 3 أشهر، وغالبًا ما ستكون منتهية بالتوظيف، وستستمر المتابعة لما بعد التوظيف لمدة لا تقل عن 6 أشهر.