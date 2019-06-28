العمل توضح حقيقة قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

العمل توضح حقيقة قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

2019/06/28
الساعة 3:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم صحة المعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعميم وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بقبول المستفيدين في مراكز الرعاية النهارية دون تقرير يثبت استحقاق المستفيد.

وقد حثّت الوزارة في بيان سابق لها، المستفيدين من الأشخاص من ذوي الإعاقة على التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية قبل يوم 6 ذي القعدة 1440هـ، للالتحاق بالموسم القادم.

وقد أتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق في مراكز الرعاية النهارية إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة: (هنا)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.



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