الغموض يحيط بمستقبل كاريلو

المواطن - مروة نبيل

أكّد إليو كاساريتو، وكيل أعمال أندريه كاريلو أن الغموض يُحيط مستقبل اللاعب البيروفي في الموسم الرياضي المقبل، لعدم وجود رئيس مجلس إدارة جديد لنادي الهلال حتى الآن.

وشدّد كاساريتو على أن هناك اهتمامًا من قِبل أحد المرشحين لرئاسة نادي الهلال بشراء عقد كاريلو من نادي بنفيكا البرتغالي بشكل نهائي، ولكن الأمور لم تُحسم بعد، حيث إنه ينتظر انتهاء الانتخابات لمعرفة موقف اللاعب البيروفي.

وأشار وكيل أعمال نجم الهلال إلى أن ناديًا فرنسيًا أبدى اهتمامه بضم كاريلو في الموسم الجديد، بجانب اهتمام أكثر من فريق إنجليزي بمعرفة مصير اللاعب البيروفي، ولكن المفاوضات لم تصل إلى المرحلة الرسمية.

وكانت تقارير صحافية قد أكّدت أن نادي النصر يسعى للحصول على خدمات كاريلو في الميركاتو الصيفي، وشدّدت على أنه قدّم عرضًا رسميًا لنادي بنفيكا البرتغال.

ومن المتوقع أن يحسم كاريلو مصيره سواء بالبقاء في الهلال أو الانضمام إلى أي فريق آخر بعد نهاية بطولة كوبا أمريكا 2019.