الغموض يُهدد خطط الهلال ويخدم مصلحة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال ينتظر اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” قرار نادي الهلال لمعرفة إذا ما كان سيظل لاعبًا في صفوف أزرق العاصمة أو يبحث عن الانتقال لنادٍ آخر.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يضع أنظاره على التعاقد مع اللاعب عموري وخطفه من نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبالطبع فإن تأخر قرار نادي الهلال لا يخدم مصالح الزعيم، حيث قد يتأخر الهلال في البحث عن صفقات بديلة للاعب عموري في حال لم يستمر مع أزرق العاصمة، وفي ظل منافسة شرسة مع النصر والاتحاد والأهلي لضم اللاعبين المميزيين في الدوري السعودي.

تأخر الهلال لا يخدم مصالحه:

وفي حال تأخر الهلال كذلك في إعلان قراره لعموري، سيؤثر ذلك بالسلب على اللاعب الإماراتي ويجعله يتخذ قرارًا ربما بالانضمام للنادي الأهلي أو العودة لنادي العين الإماراتي.

ويتطلع الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي الأهلي للتعاقد مع عموري لتكون هذه الصفقة هي أولى الصفقات، والتي تُقدم لجماهير الأهلي بعد موسم صعب للراقي.

ويذكر أن الأمير منصور بن مشعل سبق له أن صرّح بأنه سيقدم 100 مليون ريال وأكثر كدعم مالي للتعاقد مع الصفقات المطلوبة للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بالإضافة إلى الاحتفاظ باللاعبين الأجانب المميزين في صفوف الفريق.

وانضم عموري لصفوف الهلال على سبيل الإعارة من صفوف نادي العين في صيف 2018، لكن اللاعب لم يُكمل موسمه مع الفريق الهلالي؛ بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي.