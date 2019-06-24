الفتح يتعاقد مع صقر عطيف لمدة عامين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح عن تعاقده مع اللاعب صقر عطيف لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ الفتح عبر تويتر أن التعاقد مع اللاعب صقر عطيف جاء بناءً على رغبة من المدرب التونسي فتحي الجبال الذي طلب ضمه لخدمة الفريق في الموسم المقبل.

وأعرب صقر عطيف عن سعادته الشديدة بالانضمام لفريق الفتح، مضيفًا أنه سيقاتل لمساعدة الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان الفتح تعاقد مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ولمدة موسمين.

وجاء التعاقد مع تي فريدي صاحب الـ27 عامًا، بناء على توصية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، التونسي فتحي الجبال، وذلك بعد متابعة ورؤية ما يتمتع به من إمكانية ستكون إضافة للنموذجي.

ويُذكر أن سعد العفالق فاز برئاسة مجلس إدارة نادي الفتح لمدة أربعة أعوام مقبلة بالتزكية، فوز انتهاء الجمعية العمومية للنموذجي.

وجاءت قائمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الفتح كالتالي؛ سعد العفالق رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ عبدالرحمن الحماد، خالد المخايطة، إبراهيم بن حسن الشهيل، أحمد العيسى، حسن العفالق، حسن الجبر، مشاري السعدون ويوسف الموسى.