الفتح يضم الحارس محمد البريه لـ ثلاث سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح عن تعاقده مع اللاعب محمد البريه حارس مرمى نادي القيصومة لمدة ثلاث سنوات.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر تويتر أن الحارس محمد البريه صاحب الـ25 عامًا سبق له اللعب في صفوف فرق الناشئين في نادي الفتح ثم انتقل لـ القيصومة لمدة عامين وعاد مجددًا لناديه الفتح.

وحضر كل من مشاري السعدون وحسن الجبر مراسم توقيع محمد البريه على عقود انضمامه لـ نادي الفتح.

وأعرب الحارس محمد البريه عن سعادته بالعودة لصفوف الفتح مضيفًا أنه يملك رغبة كبيرة من أجل تقديم كل ما لديه للنموذجي في الموسم المقبل.

ويُذكر أن الفتح كان أعلن مُسبقًا عن تعاقده مع اللاعب محمد مجرشي لمدة عامين، وسبق لـ محمد مجرشي اللعب في صفوف الفيصلي والأهلي وأُحد.

كما تعاقد الفتح كذلك مع اللاعب محمد ناجي من صفوف نادي الجيل لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الفتح احتل المركز التاسع في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.