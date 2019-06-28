الفتح يضم محمد الضو لمدة موسمين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة نادي الفتح عن تعاقدها مع لاعب وسط نادي أُحد “مواليد”، محمد سيد الضو؛: لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الجديد محمد سيد الضو أثناء توقيع عقود انضمامه لصفوف النموذجي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وجاء تعاقد نادي الفتح بناء على توصية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التونسي فتحي الجبال، بعد متابعة ورؤية ما يتمتع به من إمكانيات ستكون إضافة مميزة لفريق النموذجي.

وشهدت مراسم توقيع عقود انضمام محمد سيد الضو حضور عضوي مجلس إدارة نادي الفتح مشاري السعدون وحسن الجبر.

ومن جانبه، عبر محمد الضو عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مؤكدًا رغبته في تقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف النموذجي وتحقيق أفضل النتائج لإسعاد الجماهير.