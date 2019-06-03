الفتح يُعزز خط وسطه بلاعب بولندي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن اتفاقه مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أركا غدينيا البولندي ميشال جانوتا، لتدعيم صفوف النموذجي بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أثناء توقيع البولندي ميشال جانوتا على عقود انضمامه رسميًّا إلى صفوف النموذجي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وجاء تعاقد نادي الفتح مع ميشال جانوتا بناء على توصية من المدير الفني التونسي فتحي الجبال، بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به اللاعب البولندي من إمكانيات عالية ستكون إضافة لفريق النموذجي.

ومن جانبه، عبر البولندي ميشال جانوتا عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مؤكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.