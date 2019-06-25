الفتح يُعزز هجومه بالتعاقد مع مجرشي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن تعاقده مع المهاجم محمد مجرشي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي بداية من الموسم المقبل.

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب محمد مجرشي وهو يرتدي قميص النموذجي بعد توقيع عقود انضمامه رسميًّا بعقد يمتد لمدة موسمين.

وجاء التعاقد مع محمد مجرشي بناء على توصية من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، التونسي فتحي الجبال، وذلك بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانيات عالية ستكون إضافة للنموذجي.

ومن جانبه، أعرب محمد مجرشي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفتح، مؤكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه؛ لخدمة أهداف الفريق، وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

وسبق أن لعب محمد مجرشي في أندية الفيصلي والأهلي وأُحد الذي كان آخر الفرق التي احترف في صفوفها خلال منافسات الموسم الماضي.