الفتح يُعزز هجومه بالهولندي تي فريدي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن تعاقده مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الهولندي ميتشل تي فريدي بقميص النموذجي، بعد توقيعه على عقد يمتد لمدة موسمين.

وجاء التعاقد مع تي فريدي صاحب الـ27 عامًا، بناء على توصية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، التونسي فتحي الجبال، وذلك بعد متابعة ورؤية ما يتمتع به من إمكانية ستكون إضافة للنموذجي.

ومن جانبه، أعرب اللاعب الهولندي تي فريدي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مؤكدًا على رغبته في تقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف النموذجي وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه.

وتُعد صفقة تي فريدي الأولى بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تزكية سعد العفالق رئيسًا لمجلس إدارة نادي الفتح لمدة الأربعة أعوام القادمة.