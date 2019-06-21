الفراعنة يخطفون الفوز بهدف نظيف في مباراة مصر وزيمبابوي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مصر وزيمبابوي والتي أُقيمت بالأمس في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد في لقاء أُقيم على ملعب القاهرة الدولي.

الشوط الأول

وبدأ الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي بضغط هجومي مميز من قبل المنتخب المصري حيث في أول ثلاث دقائق صنع المنتخب المصري أكثر من ثلاث فرص محققة لإحراز الهدف الأول عبر المهاجم مروان محسن والنجم المصري محمد صلاح.

وحاول منتخب زيمبابوي على فترات من الشوط الأول في مباراة مصر وزيمبابوي مباغتة الحارس محمد الشناوي ولكن تألق محمود علاء وأحمد حجازي في دفاع المنتخب المصري جعل النتيجة تظل سلبية حتى الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

ومن هجمة منظمة بين المدافع أيمن أشرف واللاعب محمود حسن تريزيجه تمكن الفراعنة من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب تريزيجه في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي بتقدم المنتخب المصري بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة مصر وزيمبابوي، هبط أداء المنتخب المصري وأصبحت الخطورة في يد منتخب زيمبابوي، حيث سنحت له أكثر من فرصة للتصويب على مرمى الحارس محمد الشناوي.

حاول محمد صلاح إحراز الهدف الثاني للمنتخب المصري في مباراة مصر وزيمبابوي ولكن دون جدوى في ظل رقابة لاصيقة له من مدافعي منتخب زيمبابوي.

ولم يحدث أي جديد في مباراة مصر وزيمبابوي حتى انتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

أصبح رصيد المنتخب المصري بعد الفوز في مباراة مصر وزيمبابوي ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا، بينما يتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وبعد فوز الفراعنة في مباراة مصر وزيمبابوي، سيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل، بينما يواجه منتخب زيمبابوي نظيره منتخب أوغندا.