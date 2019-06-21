الفيتو سلاح ترامب ضد قرار الكونغرس حظر بيع الأسلحة للمملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

توقّعت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس ردّ الرئيس دونالد ترامب على تصويت مجلس الشيوخ على منع إدارته من بيع الأسلحة إلى المملكة، حيث أشارت إلى وعد الرئيس الأمريكي باستخدام حق النقض ضد هذه الإجراءات.

رد ترامب

وحسب أسوشيتد برس، قال البيت الأبيض إن وقف المبيعات “سيُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تتخلّى عن شركائها وحلفائها في نفس الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات لهم”.

وقالت الوكالة الأمريكية إن ترامب سيفي بعهده الذي أكّد خلاله أنه سيستخدم الفيتو لوقف هذا القرار، والذي شدّد على أنه يخالف سياسات واشنطن الدائمة التي تتمثل في الوقوف بجوار حلفائها.

تهديدات إيران

ويأتي التصويت على خلفية التوترات الأمريكية المتصاعدة مع إيران، حيث أسقطت الأخيرة طائرة أمريكية بدون طيار، أمس الخميس، في خطوة أعلن ترامب أنها “خطأ كبير للغاية”.

وأشار وزير الخارجية مايك بومبيو إلى التهديدات الإيرانية عند إعلان حالة الطوارئ للموافقة على مبيعات الأسلحة في مايو، بالإضافة مواجهة السعودية مؤخرًا عددًا من الهجمات من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال السناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: “رفض هذه المبيعات في هذا الوقت وتحت هذه الظروف هو مكافأة لإيران على عدوانها الأخير ويشجع المزيد من التصعيد”، مشيرًا إلى أن “حظر البيع من شأنه أن يجعل الإيرانيين يظنون أن الولايات المتحدة غير قادرة على التعامل مع تهديداتهم”.