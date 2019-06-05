الفيحاء يعلن عن استمرار عامر شفيع

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء، اليوم الأربعاء، عن استمرار حارس المرمى الأردني عامر شفيع خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكتب حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النشمي مكمل”، في إشارة إلى استمرار عامر شفيع مع الفريق البرتقالي.

وكان عامر شفيع قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة بنادي الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر قادمًا من نادي شباب الأردن، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المركز الـ12 برصيد 32 نقطة، ليضمن البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.