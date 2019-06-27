الفيصلي يُحقق أحلام إبراهيم غالب

المواطن - محمد سمعه

يطمح إبراهيم غالب لاعب وسط نادي الفيصلي الجديد إلى التألق مع العنابي في الفترة المقبلة، وذلك بعد الانضمام له في الفترة الحالية لمدة موسم رياضي واحد.

ورحل إبراهيم غالب عن صفوف نادي النصر في صيف العام الجاري، بعدما عانى في الموسم الماضي من قلة المشاركة مع العالمي لاعتماد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على عناصر أخرى في منطقة خط الوسط.

الإصابات تُعيق إبراهيم غالب مع النصر

وتسبّبت الإصابات في تراجع مستوى إبراهيم غالب مع النصر حيث تعرّض للإصابة الأولى في عام 2015 وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

ويبدو أن الإصابات لم تترك إبراهيم غالب، حيث تعرض مجددًا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في عام 2016، ليتراجع بعد هذه الإصابة مستواه بشكل كبير.

التألق يُحقق أحلامه

ويرغب إبراهيم غالب في أن يتألق في صفوف الفيصلي في موسم 2019-2020 ويعود إلى مستواه الجيد والذي كان معروفًا عنه في بداياته مع نادي النصر.

ووجّه إبراهيم غالب رسالة عبر حسابه في تويتر لجمهور النصر قائلًا: بعد 13 عامًا عشت فيها بين أسوار العالمي وفي مختلف درجاته السنية، اليوم أُغادر هذا الكيان الكبير وبداخلي محبة له ولجماهيره لا يمحيه الفراق، متمنيًا لهم دوام التوفيق وتحقيق كل ما يصبو إليه جماهير ومحبو العالمي والتي تطمح دائمًا أن تُشاهد فريقها يعلو المنصات.

وأضاف إبراهيم غالب: مرحلة مضت وانتهت لكن لها بقلبي الشيء الكثير، هذه سُنة الحياة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكرًا من الأعماق لجماهير الشمس فأنتم نعم عنوان للوفاء شخصيًا لن أنسى محبتكم ووقفاتكم معي كنتم خير سند ومُحفز وداعم لي ولزملائي.

وفاز إبراهيم غالب مع النصر بثلاثة ألقاب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة للفوز ببطولة بني ياس الدولية في موسم 2013-2014 وحصد بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد في عام 2008 والفوز ببطولة كأس ولي العهد في موسم 2014.