الفيصل يتلقي بعدد من رؤساء الأندية بـ حائل

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم بمدينة حائل بعدد من رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

واطلع سموه خلال اللقاء على برامج وأنشطة الأندية كما ناقش عدد المعوقات التي تواجههم والحلول المناسبة، متطلعاً لمزيد من العمل وتفعيل البرامج الهادفة لنشر مختلف الرياضات وجذب الممارسين لها.

من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وسيتم الكشف عن تفاصيل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مؤتمر صحفي غدًا الأحد.