الفيصل يتلقي بعدد من رؤساء الأندية بـ حائل
لمناقشة المعوقات وابتكار الحلول المناسبة

الفيصل يتلقي بعدد من رؤساء الأندية بـ حائل

2019/06/29
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1640
0
طباعة
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم بمدينة حائل بعدد من رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

واطلع سموه خلال اللقاء على برامج وأنشطة الأندية كما ناقش عدد المعوقات التي تواجههم والحلول المناسبة، متطلعاً لمزيد من العمل وتفعيل البرامج الهادفة لنشر مختلف الرياضات وجذب الممارسين لها.

من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وسيتم الكشف عن تفاصيل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مؤتمر صحفي غدًا الأحد.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم