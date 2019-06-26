الفيصل يحضر تدشين مقر اللجنة الأولمبية الدولية الجديد في سويسرا

المواطن - محمد سمعه

حضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تدشين اللجنة الأولمبية الدولية لمقرها الجديد في مدينة لوزان السويسرية.

وقرّرت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الألماني توماس باخ تدشين مقرها الجديد في مدينة لوزان السويسرية احتفالًا بمرور 125 عام على تأسيس اللجنة.

وأكّد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على أن حضور المملكة في هذه المناسبة جاء ضمن دعم الجهود الدولية من أجل دعم الشباب ودفعهم لمزيد من التنافس الشريف والعمل على تطوير المواهب.

ويُذكر أن قيمة إنشاء المقر الجديد لـ اللجنة الأولمبية الدولية هي 130 مليون يورو.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية تم تأسيسها في 23 يونيو من عام 1894، وكان اليوناني الراحل ديميتروس فيكيلاس هو أول رئيس لـ اللجنة الأولمبية الدولية.

وتتكوّن اللجنة الأولمبية الدولية من 95 عضوًا فعّالًا و 44 عضوًا شرفيًا.

جدير بالذكر أن عبدالعزيز الفيصل كان اعتمد أمس الثلاثاء تشكيل مجلسي إدارة ناديي الهلال والشباب بعد فوز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال، وفوز خالد البلطان برئاسة نادي الشباب مؤخرًا.