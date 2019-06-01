القادسية يرد بقوة بعد هبوطه

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي القادسية خلال الفترة المقبلة للاحتفاظ بنجومه؛ وذلك من أجل العودة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وستكون الخطوة الأولى التي سيعتمد عليها فريق القادسية هي الاحتفاظ بنجومه وعدم التفريط فيهم مهما كانت الإغراءات المالية، خاصة بعد وجود إصرار من نادي النصر على التعاقد مع اللاعب هارون كمارا.

القادسية يعتمد مبدأه الرئيسي:

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي القادسية رفض ثلاثة عروض من النصر والاتحاد والأهلي للتفريط في اللاعب هارون كمارا.

ورفضت إدارة نادي القادسية التفريط في اللاعب خالد الغنام لاعب الفريق والمتألق مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بعد اهتمام نادي كراكوفيا البولندي باللاعب.

ويذكر أن نادي القادسية كان هبط بشكل رسمي لـ دوري الدرجة الأولى السعودي بعدما احتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحاول نادي القادسية التقدم باحتجاج يضمن له البقاء في دوري المحترفين ومعاقبة نادي الحزم لإشراكه لاعبه مسعود بخيت بصورة غير قانونية في لقاء القادسية والحزم، لكن لجنة الانضباط باتحاد القدم رفضت احتجاج القادسية.

ويذكر أن نادي القادسية مرّ بفترة من عدم الاستقرار الفني، والتي حدثت نتيجة إقالة المدربين وتعيين آخرين حيث رحل المدرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش وجاء بدلًا منه المدرب الوطني بندر باصريح، لكنه لم يستمر كثيرًا وتمت إقالته.

واستقرت إدارة نادي القادسية بعد ذلك على تعيين المدرب التونسي ناصيف البياوي، والذي سبق له تدريب نادي القادسية.