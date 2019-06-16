القلق يسيطر على جماهير النصر بسبب الانتخابات

المواطن - مروة نبيل

بدأ القلق يسيطر على جماهير النصر بعد غموض ملف الرئاسة حتى الآن، حيث لم يترشح أي شخص حتى الآن، رغم فتح باب الترشح للمرة الثانية، أمس الأحد.

وفاجأ سعود السويلم الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدمه خلال فترة رئاسته السابقة، والتي شهدت عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، بعد الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد غياب 4 مواسم.

ولم يتقدم أي مرشح خلال الفترة القانونية الأولى التي حددتها الهيئة العامة للرياضة، قبل أن يتم فتح باب الترشح مجددًا، يوم الأحد وحتى الثلاثاء، وفي حالة عدم ترشح أي شخص ستُحدد الهيئة فترة ثالثة.

وتنص اللائحة على أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، يُكلف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، في حال عدم التقدم بأي لائحة خلال الفترة الثالثة.

وتتمنى جماهير نادي النصر حسم ملف الرئاسة خلال الفترة الحالية، لبدء التجهيز لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج التجهيز لمعسكر خارجي، وحسم الصفقات الأجنبية والمحلية.