القلق يُحيط بـ عشاق منتخب المغرب

المواطن - محمد سمعه

سقط منتخب المغرب الأول لكرة القدم في فخ الخسارة في مباراته الثانية وديًا أمام منتخب زامبيا بالأمس بثلاثية مقابل هدفين.

وقبل مواجهة منتخب زامبيا، كان منتخب المغرب خسر من منتخب جامبيا بهدف دون ردّ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك قبل استبعاد اللاعب عبد الرزاق حمدالله من قائمة أسود الأطلس المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ويشعر جمهور منتخب المغرب بالقلق الشديد وذلك بسبب سوء أداء لاعبي أسود الأطلس في المباراتين أمام منتخبي جامبيا وزامبيا خاصة أن منتخب المغرب يُعد واحدًا من أقوى المرشحين للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 رُفقة منتخب مصر صاحب الأرض والمنتخب السنغالي والمنتخب الكاميروني بطل نسخة 2017.

ويُذكر أن منتخب المغرب سيخوض أول مباراة له في بطولة كأس أمم إفريقيا ضد منتخب نامبيا يوم الأحد 23 يونيو الجاري حيث ستُقام المباراة على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية.

حكيم زياش يتألق بقوة

جدير بالذكر أن اللاعب حكيم زياش نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي هو من أحرز هدفي منتخب المغرب في شباك منتخب زامبيا في لقاء الأمس.

منتخب المغرب في مجموعة الموت

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الرابعة والتي يُطلق عليها لقب ” مجموعة الموت” في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

ويأمل المدرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب في أن يجد الحل سريعًا لقيادة أسود الأطلس للمنافسة بقوة في بطولة أمم إفريقيا خاصة بعد الأداء المميز لـ منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.

وأعرب عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر عن أمنيته في العودة خلال الفترة المقبلة لتمثيل منتخب المغرب في المحافل المهمة وذلك عقب استبعاده من قائمة أسود الأطلس عقب خلاف مع اللاعب فيصل فجر.