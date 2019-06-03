القمم الثلاث والتنظيم الإعلامي

بقلم - يحيى الشبرقي

نجحت اللجان الإعلامية، التي قادت الترتيبات، والمجهودات الإعلامية، في مؤتمرات القمم الثلاث، الأخيرة بمكة المكرمة، بقيادة الزميل، الدكتور: فهد آل عقران، وكوكبة القيادات واللجان التي كانت تعمل بإدارته، في تهيئة الإمكانات اللازمة، والغير لازمة، لبعثات الإعلام الخليجي، والعربي والإسلامي، والعالمي.

بكل اقتدار وبمهنية منقطعة النظير، أقولها من واقع خبرتي الطويلة، في المناسبات والمحافل الدولية، وأستطيع من خلالها أن أقارن وأحلل، بيننا وبينهم، كنت فخوراً بهم، وأنا الخائف بحكم وطنيتي، وشعوري أنني (مُضّيف) وإن كنت خارج هذه الكوكبة المضيئة الفاعلة المكلفة، ومرد تخوفي، رغم تطمينات رئيس التحرير (محمد بن حسن الشهري) أنهم سيستقبلون ما يقارب الـ (400 إعلامي وإعلامية) من جنسيات مختلفة، وقارات متعددة، يتقدمهم وزراء إعلام، ومديرو قنوات، ورؤساء تحرير يتكلمون بلغات عديدة، مكلفين بحدثٍ كبير، فليس بمهمةٍ رياضيةٍ، أو ثقافيةٍ، أو اقتصاديةٍ…. …الخ بل (قممٌ سياسةٌ)، إلا أنهم أبهروهم أو بهرونا نحن أبناء وطنهم، بتوفير الإمكانات وفِي مقدمتها (مركز إعلامي في مكة المكرمة) ومثله في مدينة جده، مزودةً بكل ما يخطر على البال، من أجنحة واستديوهات للإذاعة، والتلفزة، والصحافة، وهذا خلاف أجنحة التراث، والثقافة السعودية، كصناعة وحياكة كسوة الكعبة المشرفة، ناهيكم عن الملابس، والعطور، والمشغولات والصناعات التقليدية، والحلويات والأكلات الشعبية، وشربات ماء زمزم، وغيرها كالمسحراتي…. . الخ مما لا حصر له.

وهذا خلاف مشاريع إعمار اليمن، ومعارض إغاثة اللاجئين، وغيرها من معارض البناء والتنمية الإنسانية، مع توفير المطبوعات، والصور مما يسهل نقل الصور والمشاهد الحضارية، للسعودية وقيادتها وشعبها، ورسائلهم الإنسانية، بكل سلاسة.

كانت هذه الوفود تتنقل بين المراكز الإعلامية، وقاعات المؤتمرات، وأجنحة المعارض، دون ضجيج وصراخ أو ارتباك، كالذي شاهدناه في بعض الدول الأخرى. رسم وخطط لهذه الجهود بكل اقتدار معالي وزير الإعلام: تركي الشبانة، الذي كان يتابع التنفيذ على أرض الواقع، بمهنية عالية، أوصلت كل هذه النجاحات إلى بر الأمان، وليس إلى هذا الحد فحسب، بل إلى انبهار وسائل الإعلام تلك، وهم يتحدثون لنا بإعجابهم عن هذا المستوى من التنظيم العالمي الرفيع.

* مستشار إعلامي