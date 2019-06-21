القناص فيرناندو توريس يُعلن اعتزاله كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب الإسباني فيرناندو توريس، مهاجم نادي ساجان توسو الياباني، اعتزاله كرة القدم، اليوم الجمعة، وذلك بعد مسيرة حافلة في الملاعب الإسبانية والإنجليزية استمرت لـ18 عامًا.

وقالت وسائل إعلامية إسبانية: إن فيرناندو توريس قرر اعتزال كرة القدم بعد انضمامه لفريق ساجان توسو الياباني في يوليو من عام 2018.

وجاء قرار توريس باعتزال كرة القدم وذلك بعد بلوغه سن الـ35 عامًا وشعوره بأنه قدم كل شيء في عالم كرة القدم.

جدير بالذكر أن فيرناندو توريس سبق له اللعب في أندية أتلتيكو مدريد الإسباني في الفترة من عام 2001 حتى عام 2007، وفي صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في الفترة من عام 2007 حتى عام 2011.

وانضم فيرناندو توريس بعد ذلك لـ صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في الفترة من عام 2011 حتى عام 2015.

ولعب فيرناندو توريس لفترة قصيرة مع نادي ميلان الإيطالي ولكن لم يُكتب لها النجاح، لينتقل بعد ذلك إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد في عام 2016 ويتواجد معه لمدة سنتين، ثم يرحل عنه في صيف 2018 وينضم لـ نادي ساجان توسو في اليابان.

وعلى المستوى الدولي حقق فيرناندو توريس عدة ألقاب مهمة وقوية مع المنتخب الإسباني، حيث نجح في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا في عام 2008 وفي عام 2012 مع المنتخب الإسباني.

كما تُوج فيرناندو توريس كذلك بلقب كأس العالم في عام 2010 مع المنتخب الإسباني بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب هولندا.

ويذكر أن فيرناندو توريس سجل هدف الفوز لـ المنتخب الإسباني في نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2008، حيث أحرز الهدف في شباك المنتخب الألماني وقتها.

وحرص حساب نادي تشيلسي الإنجليزي في تويتر على توجيه رسالة إلى فيرناندو توريس بعد اعتزاله كرة القدم قائلًا: استمتع باعتزالك يا توريس.