القناص مباي دياني على أعتاب باب النصر

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي النصر قريبًا للغاية من التعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النصر إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية كما طلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث دخل مباي دياني في قائمة الصفقات المطلوبة لدى العالمي.

ونجح اللاعب مباي دياني خلال الفترة الأخيرة في إحراز 31 هدفًا خلال 36 مباراة، كما قدم كذلك أربع تمريرات حاسمة؛ ما يجعل الجمهور النصراوي يتفاءل به في حال أتم العالمي التعاقد معه.

ويذكر أن مباي دياني يلعب مع نادي جالطة سراي منذ عام 2019 قادمًا من صفوف فريق قاسم باشا التركي، وهو الفريق الذي يلعب له المصري محمود حسن تريزيجيه.

النصر يُطارد أربع صفقات

وبجانب الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب مباي دياني، يهتم النصر كذلك بالتعاقد مع البرتغالي فابيو كوينتراو نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق والحارس عبدالله العويشير حارس نادي النصر والحارس المصري محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك المصري واللاعب سند الورفلي مدافع نادي الرجاء البيضاوي المغربي والمنتخب الليبي.

النصر يُحدد البديل

وفكّر النصر في التعاقد مع اللاعب مباي دياني، في ظل هبوط مستوى المهاجم النيجيري أحمد موسى والذي لم ينجح في التألق مع نادي النصر في الموسم الماضي، حيث خطف منه المغربي عبد الرزاق حمدالله الأضواء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسبق لـ مباي دياني اللعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في الفترة من عام 2013 حتى عام 2015، كما لعب أيضًا لصفوف نادي الشباب في السعودية ولكن تواجد لمدة قصيرة في عام 2014.

وقبل الانتقال لـ الدوري التركي، لعب مباي دياني في صفوف نادي تيانجين تيدا الصيني في موسم 2016-2017 ثم تركه وانضم بعد ذلك لصفوف فريق قاسم باشا التركي.