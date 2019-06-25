القوات البرية الملكية السعودية تعلن توفر #وظائف إدارية

المواطن - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية توفر وظيفة عُليا مشمولة بسلم الموظفين العام بالمرتبة (الثالثة عشرة)، بمسمى (مُدير فرع مالي)، بفرع الشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة الشمالية (حفر الباطن).

وأعلنت القوات البرية الملكية السعودية عن رغبتها في إشغالها بالنقل أو النقل بالترقية ولمن تتوفر لديه شروط شغل تلك الوظيفة، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُدير فرع مالي (المرتبة الثالثة عشرة).

مكان العمل:

– فرع الشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة الشمالية (حفر الباطن).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/25م.

طريقة التقديم:

– إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

[email protected]