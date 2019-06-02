القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أستراليا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.