الكاف يؤجل قراره بشأن مباراة الترجي والوداد

المواطن - مروة نبيل

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل قراره بشأن الأحداث التي وقعت في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 بين فريقي الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وانطلق الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، بمناقشة أحداث مباراة الترجي والوداد، يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بتتويج الفريق التونسي بطلًا لدوري الأبطال.

ومن المُقرر أن يُستكمل الاجتماع الطارئ، مساء اليوم الثلاثاء، عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في العاصمة باريس.

وتجمّع عدد كبير من جماهير الترجي التونسي والوداد المغربي أمام مقر الاجتماع، حيث يؤكد كل منهما أحقية فريقه في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019.

وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أُقيم في الرباط قد انتهى بنتيجة 1/1، فيما لم تُستكمل مواجهة الإياب على ملعب رادس، بعد رفض الوداد استكمالها قبل لجوء الحكم لتقنية الفيديو، بعدما ألغى هدفًا في الدقيقة 60.

وبعد توقف مباراة الترجي والوداد لحوالي ساعة ونصف الساعة، قرر الحكم الجامبي باكاري جاساما إنهاء المواجهة النهائية بانسحاب الفريق المغربي، واحتساب النتيجة لصالح الفريق التونسي وتتويجه باللقب القاري.

وأثار قرار الحكم حالة من الغضب الشديد لدى مسؤولي الوداد واتحاد الكرة المغربي، ودعا رئيس الكاف، أحمد أحمد، اللجنة التنفيذية بالاتحاد لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوقائع المثيرة التي شهدها نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.