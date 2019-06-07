الكاف يُعلق على اتهامات الفساد لرئيسه

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل قليل، بيانًا رسميًّا يؤكد فيه الإفراج عن رئيسه أحمد أحمد، من قبل جهاز مكافحة الفساد والجرائم المالية، دون توجيه أي اتهامات له.

وتابع الكاف البيان الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن رئيسه أحمد أحمد لا يواجه أي اتهامات، وهو حر طليق يُباشر أعماله بشكل طبيعي.

وتم رئيس الكاف أحمد أحمد توقيفه في باريس، يوم الخميس، بسبب الشكوى التي تقدم بها الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المصري عمرو فهمي، عمرو فهمي، بتهمة الفساد.

وتضمنت شكوى فهمي ضد رئيس الكاف عدد من الاتهامات، ومنها التعاقد مع شركة فرنسية لتوريد معدات رياضية، خاصة أن رئيس الشركة صديقه، ومنح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الإفريقية.

وكان فيفا قد علق على استجواب رئيس الكاف قائلًا: “أخذ علمًا بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف”، مُشددًا على أنه ليس مطلعًا على التفاصيل المحيطة بالتحقيق.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم من السلطات الفرنسية إمداده بأي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات تجريها “فيفا” ضمن لجنة الأخلاقيات التابعة له.