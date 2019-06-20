الكاميروني نيانت يُدير مباراة مصر ضد زيمبابوي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مساء يوم غد الجمعة.

ويُدير مباراة مصر ضد زيمبابوي التي ستُقام على استاد القاهرة الدولي، الحكم الكاميروني أليوم نيانت، وذلك بعد اعتذار الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي غادر القاهرة مؤخرًا، بعد وفاة والدته.

وشارك نيانت صاحب الـ36 عامًا، في 3 نسخ من بطولات كأس الأمم الإفريقية أعوام 2013، 2015 و2017، وسبق أن حكم لمنتخب مصر 3 لقاءات في المسابقة القارية.

وأدار نيانت مباريات مصر أمام سيراليون في تصفيات أمم أفريقيا 2012، وغينيا في تصفيات كأس العالم 2014، والسنغال في تصفيات أمم أفريقيا 2015.

يُذكر أن التحكيم المصري سيظهر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بـ6 حكام، 3 منهم للساحة، والثلاث الآخرين للراية.