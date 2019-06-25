الكاميرون ضد غينيا بيساو .. الأسود يتألقون ويفوزون بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو، التي أُقيمت على إستاد الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز الأسود بهدفين دون رد.

الكاميرون ضد غينيا بيساو:

وبدأت مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو بتكافؤ هجومي من المنتخبين، وكاد منتخب الثعالب أن يهز الشباك عن طريق زيزينهو، إلا أن تسديدته علت العارضة، وسيطر منتخب الأسود على وسط الملعب بعد مرور ربع ساعة على انطلاق اللقاء.

وأهدر لاعبو منتخب الأسود أكثر من فرصة خطيرة في مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو عن طريق إيريك موتينج وباسوجوج، كما تألق حارس مرمى الثعالب جوناس مينديس وأبعد أكثر من تسديدة.

وصمد منتخب الثعالب وسط الهجمات المتتالية من لاعبي الأسود الذين أهدروا العديد من الفرص السهلة، لينتهي الشوط الأول من مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو بالتعادل السلبي.

هدفان في 3 دقائق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الأسود الضغط على الثعالب لإحراز هدف مبكر، وتمكن المدافع يايا بانانا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 66 من كرة رأسية متقنة.

واستغل الأسود ارتباك دفاع الثعالب بعد الهدف الأول، وأحرز البديل ستفيان بوهاكين الهدف الثاني في الدقيقة 69، وحاول لاعبو غينيا بيساو تقليص الفارق، وتصدى القائم لتسديدة أونانا.

وبعد مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو حصد الأسود أول ثلاث نقاط في كأس الأمم الإفريقية 2019 ليتصدر المجموعة السادسة مؤقتًا، حتى انتهاء مواجهة غانا وبنين التي ستُقام في وقت لاحق اليوم.