الكرملين يكشف موعد لقاء الأمير محمد بن سلمان مع بوتين

المواطن - الرياض

كشف الكرملين عن موعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين.

وقال الكرملين: إن اللقاء سيتم بين الزعيمين يوم 29 يونيو الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أكد أمس الثلاثاء، أن الاستعدادات النشطة للاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أوساكا جارية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاجتماع سيُعقد على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، قال بيسكوف: “نعم، الاتصالات مقررة”، مضيفًا أنه يتم الإعداد لهذا اللقاء بشكل “نشط”.

ويُعيد الترتيب للقاء يجمع بين ولي العهد والرئيس الروسي، تحية الهاي فايف الشهيرة بين الزعيمين، والتي كانت ضمن القمة الرئيسية للنسخة الماضية لمجموعة العشرين والتي أقيمت في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وخلال هذه القمة، قدّم الزعيمان تحية “الهاي فايف” الشهيرة بشكل عفوي، وذلك قبل بدء فعاليات القمة، وهو المشهد الذي تصدر صحف ووسائل الإعلام الأجنبية في ذلك الوقت، والتي ربطت بين العلاقات الروسية والتحية العفوية التي لاقت شهرة واسعة.