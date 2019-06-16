الكلاب الضالة تهدد حياة أطفال حي الريان بالطائف

المواطن - فيصل الزيادي ـ الطائف

اشتكى أهالي حي الريان بالطائف من ازدياد وانتشار الكلاب الضالة في الحي، واتخاذها المنازل المهجورة والسيارات التالفة مرتعًا لها، دون إيجاد أي حلول لها على الرغم من الشكاوى المتكررة من الأهالي للجهات المعنية.

وقال سعود الجعيد لـ “المواطن” : نُعاني من انتشار الكلاب الضالة في حي الريان، وتهديدها لسلامة الأهالي وخصوصًا الأطفال إضافة إلى ما تُصدره من صوت نُباح مزعج في المساء، مشيرًا إلى أنها بدأت بالتزايد بشكل كبير واتخاذها للمنازل المهجورة والمركبات التالفة سكنًا لها.

وأضاف “الجعيد” أن الروائح الكريهة انتشرت في الحي بسبب الأطعمة التي تجلبها من مكب النفايات ومن أماكن أخرى وأيضًا انتشار الحشرات والبعوض على هذه البقايا، دون أي تدخل من أمانة الطائف لمعالجة هذه المشكلة قبل تفشي الأمراض في الحي.

وطالب أهالي الحي أمانة الطائف بالتدخل ونقل هذه الكلاب الضالة بالطرق المُصرحة لهم إلى خارج النطاق العمراني والحفاظ على سلامة السكان من خطر هذه الكلاب الضالة، والقضاء أيضًا على الحشرات والبعوض التي تسبّبت في تواجده بكثرة في الحي.