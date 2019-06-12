الكويت : استهداف مطار أبها يقوض جهود السلام .. ومصر تدعو للتصدي لإرهاب الحوثيين

المواطن - الرياض

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدينِ للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي، وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها يمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وأكّدت الكويت وقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

اختتمت الوزارة تصريحها بالإعراب عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل متضرعة إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.

كما أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي بمقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة منهم أطفال ونساء.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف لأراضي المملكة .

وأعربت مصر فى البيان عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة.

ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للعمل على التصدي للأعمال الإرهابية كافة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح ، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي والخطير ضد المملكة.

وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية ، مطالبًا الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.