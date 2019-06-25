اللواء اليحيى يترأس وفد المملكة باجتماع مديري جوازات دول مجلس التعاون

المواطن - الرياض

ترأس مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وفد المملكة العربية السعودية لاجتماع المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن اجتماع المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي هو الاجتماع الثالث والثلاثين، وينعقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وكانت قد بدأت أمس أعمال الاجتماع الـ 33 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة مساعد مدير عام الجوازات والإقامة بسلطنة عمان ورئيس وفدها العقيد علي بن حمد السليماني، وتستمر ثلاثة أيام بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وبدأ الاجتماع بكلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قدمها مدير إدارة أمن المنافذ والحدود بالشؤون الأمنية فرج بن محمد العتيبي، رحب فيها بوفود دول مجلس التعاون في الاجتماع الـ 33 للمديرين العامين للجوازات بدول المجلس، ناقلاً تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، معبراً عن تمنياته لهذا الاجتماع بالتوفيق والسداد.

ثم ألقى رئيس وفد المملكة العربية السعودية مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى كلمة نقل خلالها شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لأعضاء الاجتماع ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمنياته للجميع بالتوفيق والسداد.



وقال اللواء اليحيى: إننا نتطلع إلى أن يترجم اجتماعنا هذا إلى ما تصبو إليه دول المجلس والتي تربطها علاقات خاصة ومصير مشترك يدفعنا نحو توثيق أطر التنسيق والتكامل لتحقيق الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها مجلس التعاون بتحقيق المصلحة العليا لأوطاننا.

بعد ذلك ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لتعزيز مسيرة العمل المشترك بما يحقق زيادة التواصل وانسياب حركة التعاون بين الدول الأعضاء وسبل تعزيز الشراكة في المجالات التدريبية وتبادل الخبرات في مجال الجوازات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليتم التوصل إلى التوصيات التي تهم المواطن الخليجي وتعزز من أمن المنطقة وبما يتفق مع الآمال والطموحات التي يتطلع إليها وزراء الداخلية في دول المجلس.

حضر الاجتماع المساعد لشؤون العمليات اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي العميد سعد بن سليمان العتيبي، ومدير مكتب مدير عام الجوازات العقيد محمد بن احمد الزهراني، والمستشار القانوني بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبيد بن سعيد الودعاني، ومن الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية فيصل بن محمد عبدالدائم.