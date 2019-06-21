المالكي ردًا على “المواطن”: المقاول تسلم طريق غليلة منذ 10 سنوات ونسبة الإنجاز 32 %

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أوضح مدير عام فرع وزارة النقل المشرف العام على هيئة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن مشروع طريق وادي غليلة المتعثر منذ 10 سنوات يتم العمل فيه لكن ليس بوتيرة جيدة.

وقال المالكي ردًا على ما نشر في “المواطن” ” طريق غليلة الباحة متوقف منذ ٣٠ عامًا، والشركة المنفذة هربت من الموقع”

يعتبر المشروع ضمن استكمال طريق الطائف – الباحة – أبها، والموقع تمّ تسليمه للمقاول عام ١٤٣١هـ، والعمل فيه بصورة عامة جارٍ، ولكن ليس بالوتيرة الجيدة.

وأضاف : هناك متابعة مستمرة من فرع الوزارة بالمنطقة للمشروع، حيث تخلل الوصلة عدد من العوائق مع الجهات الخدمية وتم التنسيق لإزالتها، كما يتم الاجتماع بالمقاول بصورة دورية وذلك للتوجيه بمواصلة العمل وزيادة وتيرة التنفيذ، علمًا بأن نسبة الإنجاز لهذه الوصلة ٣١.٨٪؜.

وتابع : كما أودّ أن أُنوّه أنه يوجد صيانة بشكل مستمر للطريق الترابي القائم حاليًا وخصوصًا وقت الأمطار مؤكدًا أن فرع الوزارة يتابع جميع مشاريع المنطقة بشكل مستمر وميداني، وأنه سيتم الرفع لاتخاذ الإجراءات النظامية في حق تعثر أي مقاول في المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة.