المالك يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس نادي النصر السابق وعضو الشرف، سلمان المالك حقيقة ترشحه لرئاسة مجلس إدارة العالمي خلال الفترة الحالية.

وقال المالك: “لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “وخدمة العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية. ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر ولست بحاجة إعلان أو تلميحات من أي أطراف أخرى!”.

النصر دون مرشحين

وفاجأ سعود السويلم الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدمه خلال فترة رئاسته السابقة، والتي شهدت عودة الفريق الأول إلى منصات التتويج، بعد الفوز بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولازال الوضع غامضًا في نادي النصر حتى الآن، حيث أُغلقت فترة الترشح الثانية دون تقدم أي مرشح لرئاسة مجلس الإدارة، لتعلن الهيئة العامة للرياضة عن فتح الباب مرة أخرى بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.