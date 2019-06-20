المثلوثي يقترب من العودة إلى الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

اقترب حارس المرمى التونسي أيمن المثلوثي من العودة إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي الجديد من بوابة نادي العدالة.

وأكدت تقارير صحافية، أن نادي العدالة اتفق رسميًا مع المثلوثي على تمثيله في الموسم المقبل، بعدما اقترب من فسخ تعاقده مع الإفريقي التونسي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ومن المتوقع أن يوقع أيمن المثلوثي صاحب الـ35 عامًا، مع نادي العدالة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون متواجدًا مع الفريق من بداية فترة الإعداد.

وسبق أن لعب الحارس التونسي المثلوثي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمدة 6 أشهر فقط في منافسات موسم 2018.

وانتقل المثلوثي إلى فريق النجم الساحلي قادمًا من الإفريقي عام 1999، ليلعب بقميصه حوالي 19 عامًا، قبل أن يعود إلى الإفريقي مرة أخرى، ولكنه على أبواب الرحيل في الميركاتو الصيفي.

ويسعى مجلس إدارة نادي العدالة الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، لتدعيم صفوف الفريق الأول بشكل مميز، وتعاقد مع المدرب التونسي إسكندر القصري، وقام بتجديد عقود أكثر من لاعب.