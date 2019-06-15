المجلس الانتقالي: ضلوع ضباط سودانيين في عملية فض الاعتصام دون أوامر

المواطن - متابعة

أكد المجلس العسكري السوداني الانتقالي، ضلوع عدد من الضباط السودانيين في عملية فض الاعتصام دون أوامر من القيادة.

وقرر المجلس الانتقالي تأجيل إعلان نتائج التحقيق في فض الاعتصام الذي أدى إلى مقتل 61 شخصًا؛ وفقًا للإحصائيات الرسمية، فيما تزعم المعارضة أن الضحايا 130 على الأقل.

وكان النائب العام السوداني، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف: “في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام”، الذي وقع في الثالث من يونيو الجاري.

من جهة أخرى اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو- حميدتي- بعض الأطراف التي لم يسمها بمحاولة إحداث فتنة في السودان.

وقال حميدتي في كلمة له اليوم: لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتابع: السودان الآن مستقر والمجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة.