المجلس العسكري: استئناف مفاوضات الانتقال بالسودان خلال 48 ساعة

المواطن - متابعة

صرح المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بأنه سيتم استئناف مفاوضات انتقال السلطة في البلاد اليوم أو غداً، وفقاً لـ”رويترز”.

يذكر أن ناشطين سودانيين أفادوا بمقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، خلال فض قوات الأمن لاعتصام المتظاهرين، وفقاً لـ”العربية”.

واقتحمت قوات الأمن، موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط طلقات نار لم يُعرف مصدرها.

كما تم إغلاق الجسور على النيل التي تربط عدة مناطق بالخرطوم. كذلك أغلق آلاف المحتجين طرقاً بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان.

وقال شاهد عيان إن محتجين يسدّون طرقاً في أنحاء عدة من الخرطوم بالحجارة والإطارات المشتعلة.

بدورها، أوضحت مصادر المجلس العسكري أن الأمن دخل الميدان بعد دخول مجموعة كبيرة من المخالفين إليه.

وأكدت أن فارين من منطقة كولومبيا دخلوا مكان الاعتصام، ما اضطر الأمن لمطاردتهم.