المجلس العسكري السوداني: شرط واحد لتسليم السلطة

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أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه لا يمانع في تسليم السلطة للمدنيين، مشترطًا أن تكون الحكومة “شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني”.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، في تصريحات له في الخرطوم مساء السبت: إن الجيش السوداني سيتصدى لأي فوضى في البلاد، وذلك بهدف تمكين أي حكومة مدنية مقبلة من العمل في بيئة وطنية ومسنودة بهيبة القانون.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن دقلو المعروف باسم “حميدتي”، قوله: “نحن أيضًا نسعى لقيام دولة مدنية، لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني”.