المجلس العسكري بالسودان: الشرطة نظفت ساحة الاعتصام ولن تسمح بعودة المعتصمين

المجلس العسكري بالسودان: الشرطة نظفت ساحة الاعتصام ولن تسمح بعودة المعتصمين

2019/06/03
الساعة 11:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1660
0
طباعة
المواطن - متابعة

نقلت قناة “العربية” عن مصادر من المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أن الأمن دخل ميدان الاعتصام، بعد دخول مجموعة كبيرة من المخالفين إليه.

وأضافت المصادر، أن فارين من منطقة كولومبيا، دخلوا مكان الاعتصام، ما اضطر الأمن لمطاردتهم، مضيفة أن الشرطة نظفت ساحة الاعتصام بعد خروج المعتصمين ولن تسمح بعودتهم.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من المجلس بشأن التطورات الأخيرة.

يشار إلى أن اسم كولومبيا يطلق على منطقة قريبة من مقر الاعتصام معروفة لدى المحليين بأنها مرتع لأنشطة العصابات وبيع المواد المخدرة والكحوليات.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم