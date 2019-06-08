المجلس الفني السعودي يطلق مبادرة ٢١، ٣٩ تزامناً مع موسم جدة

المواطن - جدة

أعلن المجلس الفني السعودي عن إطلاق المبادرة الصيفية الأولى من معرض ٢١، ٣٩ الذي يقام في جدة تزامناً مع فعاليات موسم جدة بدعم من وزارة الثقافة، وذلك بدءاً من السبت 8 يونيو وحتى 18 يوليو 2019. وتتولى مجموعة بريك لاب التنسيق العام للفعاليات والبرامج.

المبادرة تحمل عنوان: “عام/خاص”، ويقودها فريق من الفنانين والمهتمين وتشمل مجموعة من المعارض الفنية البصرية، وفنون الأداء، والمطبوعات، وفن الشارع، إضافة إلى برنامج التحفيز على القراءة والاطلاع.

وتتنوع الأعمال الفنية بين النحت وأعمال الصوت المركبة التشاركية والتصوير الفوتوغرافي وفنون الفيديو والصوت.

فيما اختارت بريك لاب، بقيادة وتنسيق المعماريين عبدالرحمن وتركي القزاز مواقع من منطقة جدة التاريخية لعرض الأعمال الفنية، في مبنى رباط الخنجي الصغير وملحق الشربتلي ومبنى زينل وبرحة الحزازي.

وقال المعماري عبدالرحمن القزاز إن المعارض ستبرز أعمالاً لاثني عشر فناناً من إبداعات فنانين محليين وعالميين، حيث يشارك في المعرض: عهد العمودي، آلاء طرابزوني، عزيز جمال، كارلوس كروز-دياز، إمي كات، هجرة وحيد، جيمس توريل، منال الضويان، مامافوتوغراما، ناصر الشميمري وبلانك ستوديو، راشد الشعشعي وتراومنوفيل.

وأشار قزاز إلى أن المبادرة تنطلق في ضوء الصحوة التطويرية لمنطقة جدة التاريخية التي يدعمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، متبنيه دور القيم والمبادئ التي تشكل أسس الحياة المدنية من خلال الأعمال الفنية المعاصرة والتي تسليط الضوء على علاقة المواطن بمدينته ومسؤولياته تجاهها.

من جهته أوضح المنسق العام للمعرض تركي القزاز أن المعرض يلقي الضوء على تأثير التطورات الأخيرة لإعادة إحياء المنطقة، من خلال جهود الترميم والفعاليات والثقافة عبر شارع الشربتلي، الممر الضيق الذي يبدأ من شارع أبو عنبه بجانب باب جديد، وينتهي عند بيت أرامكو لتنسج العلاقة بين الداخلي والخارجي، لتفصح عن علاقتها بالمجتمع المدني الذي كان يعيش بين جدرانها.

وبين تركي قزاز أن مبادرة عام/خاص تضم 3 مكونات أخرى: لن يقف الموج بعد رحيلك، معرض ذو طبيعة عرض خاصة بالشارع يشمل مبادرات مجتمعية بقيادة وتنفيذ مؤسسة فن الشارع السعودي بسمة فلمبان، وكذلك معرض جَمعة، وهو معرض كتاب داخل ملحق الشربتلي حيث تحول إلى منطقة للقراءة والاستراحة، وتعرض من خلاله دور نشر مستقلة وتجارية، بقيادة وتصميم ستوديو باوند.

كما تضم المبادرات مجال الفنون التعبيرية، وبرنامج عروض أدائية بقيادة وتنسيق المخرجة ندى المجددي. وأخيراً تضم المعارض الجانبية أثر غاليري، وحافظ غاليري بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة، وزاوية مد.